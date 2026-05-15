Юрий Карандин: «Желания смотреть КХЛ все меньше. Наш хоккей, советский, переехал в НХЛ. А мы взяли оттуда все худшее — драчки, возню, забросы и прочий примитив»

— Юрий Павлович, нравится ли вам плей-офф КХЛ и в частности финальная серия «Локомотив» — «Ак Барс»?
— Знаете, желания смотреть КХЛ все меньше и меньше. Просто потому, что все это уже видел — когда в семидесятые и восьмидесятые годы прошлого века обслуживал матчи с участием худших североамериканских команд.
Смотрел последнюю Олимпиаду, финал США — Канада — и понимал, что наш хоккей, советский, переехал в эти страны, в НХЛ. А мы, наоборот, взяли у североамериканцев все худшее из прошлого века — драчки, возню на пятачке и в углах, забросы и прочий примитив.
Некоторые периоды серии «Локомотива» и «Авангарда» вообще невозможно было смотреть. Омск, когда устал, просто начал отбрасываться — один проброс за другим, на чем и прогорел, проиграв серию со счета 3−1.
Была надежда, что хотя бы в финале КХЛ увидим что-то красивое — в духе финала Олимпиады. Но нет — сплошная беготня и толкотня, забросы, одна-две комбинации за весь матч. На Играх все было наоборот! — сказал Карандин.