«Вегас» вышел в финал Запада или полуфинал плей-офф в 5-й раз за 9 сезонов в НХЛ. С начала эпохи расширения чаще на таком отрезке это удалось только «Айлендерс»

«Голден Найтс» вышли в финал Западной конференции, где сыграют с «Колорадо».
Клуб из Невады в 5-й раз в своей истории вошел в топ-4 розыгрыша плей-офф НХЛ (2018, 2020, 2023 — финал Запада, 2021 — полуфинал, из-за пандемии коронавируса деление на конференции в том сезоне было отменено).
Нынешний сезон является для «Вегаса» 9-м в НХЛ. В 2023 году клуб выиграл Кубок Стэнли, в 2018-м — уступил в главном финале.
До «рыцарей» только 3 клуба после начала эпохи расширения лиги (с 1967 года) выходили в финал конференции или полуфинал плей-офф 5 раз или более на протяжении первых 10 сезонов. Это «Айлендерс» (7 раз, в первых 9 сезонах — 6), «Филадельфия» и «Эдмонтон» (по 5).