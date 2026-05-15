Минтюков завершил дебютный плей-офф НХЛ без очков и с «минус 5» в 12 играх. Он разделил 1-е место по блокам в «Анахайме» (19) и стал 2-м по потерям (16)

22-летний россиянин (13:39, 1:31 — в меньшинстве) завершил встречу с нейтральной полезностью, 1 броском в створ, 3 блоками, 1 силовым приемом и 2 потерями.
В 12 играх в дебютном плей-офф НХЛ он остался без очков при 16 бросках в створ и полезности «минус 5».
Хуже по полезности в команде оказались только форварды Алекс Киллорн («минус 10») и Беккетт Сеннеке («минус 7»), аналогичный результат у Джона Карлсона («минус 5»).
У Минтюкова 8 силовых приемов, 19 блоков (разделил 1-е место в команде с Джексоном Лакомбом), 16 потерь (2-е место в команде — после Карлсона). Среднее игровое время — 19:26.