Артюхин о ЧМ-2026: «Без России теряется часть интриги. “Вашингтон” не попал в плей-офф, Овечкин мог приехать на турнир, порадовал бы Европу и нас своей игрой, но мы не участвуем»

Сборная России отстранена от турниров под эгидой ИИХФ с 2022 года.
"Конечно, без России теряется часть интриги. Те же сборные Канады и США, думаю, тоже теряют некий интерес для себя. Всегда были очень яркие противостояния нашей сборной с ними.
Для болельщиков тоже большая потеря, потому что чемпионат становится менее зрелищным. Вот «Вашингтон» сейчас не попал в плей-офф, поэтому мог приехать на чемпионат мира Овечкин. Какой бы тогда прирост для болельщиков был, Александр порадовал бы Европу и нас своей игрой, но мы не участвуем", — сказал Артюхин.
Он также поделился мнением о возможных переходах европейских игроков в КХЛ.
«Кому-то из клубов могут приглянуться хоккеисты с чемпионата мира. Если они согласятся приехать в КХЛ, то будет здорово», — добавил Артюхин.