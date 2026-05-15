Гатиятулин об 1:4 от «Локомотива»: «Уступили прежде всего в нацеленности на ворота. Соперник из своих моментов выжал голы, а мы — нет»

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин высказался о поражении от «Локомотива» (1:4, 1−2 в серии) в 3-м матче финала Кубка Гагарина.

Источник: Спортс‘’

— Уступили прежде всего в нацеленности на ворота. Соперник из своих моментов выжал голы, а мы — нет.

— Но вы очень мало бросали по воротам. Почему?

— Плотная игра соперника. Нам нужно было больше угрожать, но не все получалось.

— Показалось, что «Ак Барсу» не хватило эмоций.

— Матчи могут складываться по разным сценариям. Нам нужно доставать из себя эмоции, чтобы быть лучше. Идем шаг за шагом, готовимся к следующему матчу.

— Что пошло не так у пары Миллер — Лямкин?

— На протяжении всего сезона мы развивали подключение защитников к атаке. Но сейчас этого было недостаточно. Мы разберем этот матч и сделаем выводы.

— Команда уже два раза ездила в финале на поезде. Как это влияет на игроков?

— Надо быть готовыми играть в любых обстоятельствах.

— Артем Галимов не попадает буквально в пустые ворота. Что с ним?

— Мы не обсуждаем индивидуальности. Здесь командная работа. Многие ребята делают много полезного на льду. Где‑то им чего‑то не хватает. Мы можем винить только себя за неудачные моменты, — сказал Гатиятулин.