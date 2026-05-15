Березкин о 4:1 с «Ак Барсом»: «Итог закономерен. У нас вся команда хорошо сыграла, каждый внес свой вклад в победу»

— Согласитесь, что Даниил Исаев провел сегодня лучший матч?
— Ну, не будем хвалить Даню. У нас вся команда сегодня хорошо сыграла. Каждый внес свой вклад в победу. Итог закономерен.
— Расскажите про момент, когда вы забили гол.
— Там был неожиданный бросок, мы довели шайбу до ворот. Она отскочила, попала ко мне, и я забил гол.
— Боб Хартли после прошлого матча сказал, что вам нужно залезть в рабочие сапоги. Как вы интерпретировали его слова?
— Все очень просто. Шайбу в глубину, играть в тело, забирать ее, выигрывать свой и чужой пятаки, блокировать броски. Каждый внес большой вклад в победу. Можно сказать, что мы реализовали слова Боба. Но думаю, это еще не наш максимум.
— Как на вас сказался долгий путь на поезде?
— Лично я не вижу тут никаких проблем. После игры хорошо уснул — в поезде укачало. И я выспался, — сказал Березкин.