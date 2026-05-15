Матч-центр
Хоккей. Чемпионат мира
3-й период
Чехия
3
:
Дания
0
Хоккей. Чемпионат мира
16.05
Великобритания
:
Австрия
Хоккей. Чемпионат мира
завершен
США
1
:
Швейцария
3
Хоккей. КХЛ
завершен
Ак Барс
1
:
Локомотив
4
Хоккей. Чемпионат мира
завершен
Финляндия
3
:
Германия
1
Хоккей. Чемпионат мира
завершен
Канада
5
:
Швеция
3
Тодд об 1:4 от «Локомотива»: «В 1-м периоде на нас повлияли 3 удаления, мы много времени провели в меньшинстве. Хорошо бились, но нам немного не везло с пропущенными голами»

Нападающий «Ак Барса» Нэйтан Тодд высказался о поражении от «Локомотива» (1:4, 1−2 в серии) в третьем матче финала Кубка Гагарина.

— «Ак Барс» легко прошел в сериях минское «Динамо» и «Металлург». Почему сейчас Казань испытывает такие трудности, каких не было раньше?

— Да потому что «Локомотив» — отличная команда, которая три года подряд выходит в финал, взяла один кубок. Но я не согласен, что предыдущие три раунда были для нашей команды легкой прогулкой. И неважно, против кого мы играем в финале. Да, сейчас счет 1−2, но мы должны выходить и показывать свой лучший хоккей.

— Почему такие зеркально разные матчи получаются в финале?

— В первом периоде на нас повлияли три удаления. Мы много времени провели в меньшинстве. Мы хорошо бились, но нам немного не везло с пропущенными голами.

Не скажу, что матчи получаются сильно разными. Нам просто нужно реализовывать свои моменты. Нам просто надо быть лучше соперника, что мы и сделаем в следующем матче.

— Кто для вас самый неприятный в составе соперника? Может быть, Рихард Паник?

— Я не думаю об игроках соперника. Мы думаем только о своей игре.

— В концовке матча вы не попали в пустые ворота. Что там произошло?

— Я получил отличный пас от Саши Хмелевски. Думал, шайба ляжет чуть раньше. Но она пошла выше и перескочила клюшку. Я должен быть готов к таким моментам.

— Миллер забил отличный гол с вашей передачи. Но почему таких быстрых атак у вас было мало?

— Это был хоккей в духе «беги и стреляй». Но в таком финале подобных атак будет мало. Обе команды играют строго, стараясь допускать меньше оплошностей. Нам нужно идти в жесткие участки площадки, чтобы зарабатывать шайбы и забивать голы, — сказал Тодд.