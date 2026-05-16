Гатиятулин о состоянии Билялова после удара клюшкой в пах: «Доктора смотрят. Мы тщательно подходим к этому. На данный момент все в порядке»

Сегодня казанский клуб проиграл ярославцам со счетом 1:4. В конце третьего периода Полунин получил 5 минут штрафа за колющий удар против Билялова.
— Поможет ли вам опыт прошлогодних серий?
— Всегда анализируем действия, идем с опытом. Какие‑то моменты учитываем в подготовке к каждому матчу.
— Почему команда с таким трудом отыгрывается?
— Каждый матч — новый вызов. Он может складываться по‑разному. Где‑то соперник играет хорошо, где‑то нам не хватает в завершении.
— Когда вы получили пятиминутное большинство, почему не забросили ни одной шайбы? Что вы скажете об этом отрезке?
— Мы создали хорошие моменты, но не получилось в завершении. Нам нужно быть более сконцентрированными.
— В первом периоде вы дали много сопернику поиграть в большинстве.
— Мы всегда обращаем на это внимание. Где‑то подводят эмоции. Это меньшинство отбирает много сил. Могли и сами забить, но не хватило точных бросков. Такое бывает, такой день сегодня.
— Ваш вратарь Билялов в конце матча получил удар клюшкой в пах. Все ли с ним в порядке?
— Доктора смотрят, изучают его функциональное состояние. Мы тщательно подходим к этому. На данный момент все в порядке.
— Может ли дальше выйти Максим Арефьев?
— Мы внимательно подходим к выбору состава, в частности к вратарям, — сказал Гатиятулин.