13:20
Великобритания
:
Австрия
Гатиятулин о состоянии Билялова после удара клюшкой в пах: «Доктора смотрят. Мы тщательно подходим к этому. На данный момент все в порядке»

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин высказался о состоянии вратаря Тимура Билялова после удара в пах от нападающего «Локомотива» Александра Полунина в третьем матче финальной серии Кубка Гагарина (1−2).

Сегодня казанский клуб проиграл ярославцам со счетом 1:4. В конце третьего периода Полунин получил 5 минут штрафа за колющий удар против Билялова.

— Поможет ли вам опыт прошлогодних серий?

— Всегда анализируем действия, идем с опытом. Какие‑то моменты учитываем в подготовке к каждому матчу.

— Почему команда с таким трудом отыгрывается?

— Каждый матч — новый вызов. Он может складываться по‑разному. Где‑то соперник играет хорошо, где‑то нам не хватает в завершении.

— Когда вы получили пятиминутное большинство, почему не забросили ни одной шайбы? Что вы скажете об этом отрезке?

— Мы создали хорошие моменты, но не получилось в завершении. Нам нужно быть более сконцентрированными.

— В первом периоде вы дали много сопернику поиграть в большинстве.

— Мы всегда обращаем на это внимание. Где‑то подводят эмоции. Это меньшинство отбирает много сил. Могли и сами забить, но не хватило точных бросков. Такое бывает, такой день сегодня.

— Ваш вратарь Билялов в конце матча получил удар клюшкой в пах. Все ли с ним в порядке?

— Доктора смотрят, изучают его функциональное состояние. Мы тщательно подходим к этому. На данный момент все в порядке.

— Может ли дальше выйти Максим Арефьев?

— Мы внимательно подходим к выбору состава, в частности к вратарям, — сказал Гатиятулин.