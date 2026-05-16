НХЛ лишила «Вегас» драфт-пика во 2-м раунде и оштрафовала Тортореллу на 100 тысяч долларов. Тренер отказался общаться со СМИ после выхода в финал Запада

15 мая клуб обыграл «Анахайм» (4−2) в серии второго раунда Кубка Стэнли. Ранее журналист The Athletic Джесси Грейнджер сообщил, что Торторелла отказался общаться со СМИ после выхода команды в финал Западной конференции. Также «Голден Найтс» не открыли раздевалку после игры. Они пригласили одного игрока в отдельную комнату для общения, еще два хоккеиста высказались на трибуне для СМИ.