Хоккей. Чемпионат мира
13:20
Великобритания
:
Австрия
Хоккей. Чемпионат мира
завершен
США
1
:
Швейцария
3
Хоккей. Чемпионат мира
завершен
Чехия
4
:
Дания
1
Хоккей. КХЛ
завершен
Ак Барс
1
:
Локомотив
4
Хоккей. Чемпионат мира
завершен
Финляндия
3
:
Германия
1
Хоккей. Чемпионат мира
завершен
Канада
5
:
Швеция
3
НХЛ лишила «Вегас» драфт-пика во 2-м раунде и оштрафовала Тортореллу на 100 тысяч долларов. Тренер отказался общаться со СМИ после выхода в финал Запада

НХЛ наложила санкции на «Вегас» и Джона Тортореллу за нарушение политики в отношении СМИ.

Источник: Спортс‘’

«Вегас» лишится выбора во втором раунде драфта НХЛ-2026. Главный тренер «Голден Найтс» Торторелла оштрафован на 100 тысяч долларов.

15 мая клуб обыграл «Анахайм» (4−2) в серии второго раунда Кубка Стэнли. Ранее журналист The Athletic Джесси Грейнджер сообщил, что Торторелла отказался общаться со СМИ после выхода команды в финал Западной конференции. Также «Голден Найтс» не открыли раздевалку после игры. Они пригласили одного игрока в отдельную комнату для общения, еще два хоккеиста высказались на трибуне для СМИ.

«Национальная хоккейная лига сегодня объявила, что в результате вопиющих нарушений правил освещения плей-офф Кубка Стэнли 2026 года в СМИ после 6-го матча второго раунда против “Анахайма”, “Вегас” лишится выбора во втором раунде драфта НХЛ-2026.

Кроме того, главный тренер «Голден Найтс» Джон Торторелла оштрафован на 100 тысяч долларов.

Наложение этих санкций последовало за предыдущими предупреждениями в адрес клуба относительно соблюдения правил освещения в СМИ и других связанных с ними положений.

«Вегасу» предоставлена ​​возможность обжаловать эти санкции в офисе комиссионера. Апелляция будет рассмотрена лично на следующей неделе в Нью-Йорке", — говорится в заявлении НХЛ.