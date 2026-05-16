Карелин о ЧМ-2026: «Россия могла бы выиграть, если бы участвовала. Традиции огромные, лучший заокеанский игрок Овечкин, который дает нам поводы гордиться развитием русского хоккея»

Турнир проходит в Швейцарии. Напомним, сборная России отстранена от соревнований под эгидой ИИХФ с 2022 года.
— Стартовал чемпионат мира по хоккею? Насколько турнир имеет смысл без нашей сборной?
— Лучше всего на это ответили организаторы зимней Олимпиады в Пхенчхане. Не будет российской команды — конкуренция будет под вопросом. Зрительский интерес и интерес тех, кто участвует в формировании спонсорских пакетов тоже будет по сомнением.
Наше участие в конкуренции важно для болельщиков и для всех остальных, поэтому я надеюсь, что полноценность и тяжеловесность медалей будет восстановлена с появлением российской команды.
— Могли бы мы сейчас выиграть чемпионат мира, если бы участвовали в нем?
— Мы же не просто так выиграли в Пхенчхане. Знарок был тогда главным тренером, выводил команду в финал против сборной Германии.
Конечно, мы могли бы выиграть, если бы участвовали. Традиции огромные, лучший заокеанский хоккеист Овечкин, который дает нам поводы гордиться развитием русского хоккея, — сказал Карелин.