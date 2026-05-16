Хоккей. Чемпионат мира
13:20
Великобритания
:
Австрия
Хоккей. Чемпионат мира
США
1
:
Швейцария
3
Хоккей. Чемпионат мира
Чехия
4
:
Дания
1
Хоккей. КХЛ
Ак Барс
1
:
Локомотив
4
Хоккей. Чемпионат мира
Финляндия
3
:
Германия
1
Хоккей. Чемпионат мира
Канада
5
:
Швеция
3
Карелин о ЧМ-2026: «Россия могла бы выиграть, если бы участвовала. Традиции огромные, лучший заокеанский игрок Овечкин, который дает нам поводы гордиться развитием русского хоккея»

Член комитета Совета Федерации по международным делам, трехкратный олимпийский чемпион по борьбе Александр Карелин считает, что сборная России могла бы выиграть чемпионат мира-2026.

Источник: Спортс‘’

Турнир проходит в Швейцарии. Напомним, сборная России отстранена от соревнований под эгидой ИИХФ с 2022 года.

— Стартовал чемпионат мира по хоккею? Насколько турнир имеет смысл без нашей сборной?

— Лучше всего на это ответили организаторы зимней Олимпиады в Пхенчхане. Не будет российской команды — конкуренция будет под вопросом. Зрительский интерес и интерес тех, кто участвует в формировании спонсорских пакетов тоже будет по сомнением.

Наше участие в конкуренции важно для болельщиков и для всех остальных, поэтому я надеюсь, что полноценность и тяжеловесность медалей будет восстановлена с появлением российской команды.

— Могли бы мы сейчас выиграть чемпионат мира, если бы участвовали в нем?

— Мы же не просто так выиграли в Пхенчхане. Знарок был тогда главным тренером, выводил команду в финал против сборной Германии.

Конечно, мы могли бы выиграть, если бы участвовали. Традиции огромные, лучший заокеанский хоккеист Овечкин, который дает нам поводы гордиться развитием русского хоккея, — сказал Карелин.

