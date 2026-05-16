Футбол
Хоккей
Хоккей. Чемпионат мира
13:20
Великобритания
:
Австрия
П1
5.45
X
5.40
П2
1.52
Хоккей. Чемпионат мира
13:20
Словакия
:
Норвегия
П1
1.57
X
5.06
П2
4.80
Хоккей. Чемпионат мира
17:20
Венгрия
:
Финляндия
П1
60.00
X
38.00
П2
1.03
Хоккей. Чемпионат мира
17:20
Италия
:
Канада
П1
50.00
X
50.00
П2
1.01
Хоккей. Чемпионат мира
завершен
США
1
:
Швейцария
3
П1
X
П2
Хоккей. Чемпионат мира
завершен
Чехия
4
:
Дания
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Ак Барс
1
:
Локомотив
4
П1
X
П2
Хоккей. Чемпионат мира
завершен
Финляндия
3
:
Германия
1
П1
X
П2
Хоккей. Чемпионат мира
завершен
Канада
5
:
Швеция
3
П1
X
П2

38-летний Ник Фолиньо пошутил насчет нового контракта с «Миннесотой»: «Хотел бы получить чуть меньше, чем Капризов. Скажем, 16 млн в год». Форвард пока не уверен в продолжении карьеры

Форвард «Миннесоты» Ник Фолиньо ответил на вопрос о своем будущем.

38-летний нападающий перешел в «Уайлд» по ходу сезона, присоединившись к своему младшему брату Маркусу.

Летом игрок может стать неограниченно свободным агентом. По текущему контракту его кэпхит составляет 4,5 миллиона долларов.

«Я хотел бы получить чуть меньше, чем Кирилл Капризов. Скажем, 16 миллионов [в год]», — пошутил Фолиньо, намекая на то, что в следующем сезоне в силу вступит рекордный для НХЛ контракт россиянина с кэпхитом 17 млн долларов.

Ник также сказал, что влился в коллектив и хотел бы остаться в команде. При этом он пока еще не определился с тем, будет ли в принципе продолжать играть.

В 54 играх в регулярке за «Чикаго» и «Миннесоту» Фолиньо набрал 15 (4+11) очков. В 11 играх в плей-офф за «Уайлд» добавил 3 (2+1) балла.

Всего в регулярках лиги у него 1287 матчей и 612 (251+361) очков при 1024 минутах штрафа. В Кубке Стэнли — 79 игр и 30 (12+18) баллов.

Биография Кирилла Капризова: карьера и личная жизнь хоккеиста
Если вы зададите вопрос, кто из российских хоккеистов является лучшим прямо сейчас, то ответы могут быть сильно разными. Но в тройку самых-самых точно войдёт Кирилл Капризов. Спортсмен тащит на себе «Миннесоту» с момента перехода в клуб из НХЛ. Биографию спортсмена разберём в нашем материале.
