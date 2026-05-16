Кравчук о «Локомотиве»: «Нет Радулова — исчезает и Сурин. А вот Березкин уже стал независимой величиной. Интересный нападающий — под сборную!»

— Ключевой момент матча?
— В этой серии очень важно то, кто открывает счет. Обе команды стараются действовать от обороны, поэтому первый гол сразу позволяет играть более надежно, с запасом. Пока в серии тот, кто забивает первым, и выигрывает.
Думаю, что быстрый гол «Локомотива» многое определил. «Ак Барс» чуть занервничал, начал раскрываться — а пружине «Локомотива» только это и было нужно.
— Кого из игроков отметите?
— Весь плей-офф все по делу хвалят лидера «Локомотива» Александра Радулова, он действительно образец для подражания, возраст его не берет.
Но посмотрите, как рядом с Радуловым в атаке «Локомотива» вырос молодой Максим Березкин! Крупный, быстрый форвард — с голевым чутьем.
Обратите внимание, вчера Радулов остался чуть в тени, что и понятно — в 40-летнем возрасте трудно провести 80 игр на одном уровне. Нет Радулова — сразу исчезает и молодой Сурин. А вот Березкин уже стал величиной независимой, самостоятельной.
Вчера именно Березкин забил первый гол, причем в большинстве, с которым у Ярославля так много проблем. Да и в серии с «Авангардом» он тоже забрасывал важные шайбы. Интересный нападающий — под сборную!
Вообще у «Локомотива» очень хорошо работает школа — и все время растут таланты. Еще один из них — Кирьянов, защитникам с ним тяжело, он уверенно толкается на «пятачке», ведет силовую борьбу.
Думаю, за счет подпитки молодой кровью Ярославль уже третий сезон играет в финале. И не устает! — сказал Кравчук.