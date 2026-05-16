«Вегас» о санкциях от НХЛ за нарушение политики в отношении СМИ: «Осведомлены о заявлении лиги. Никаких других комментариев не будет»

Клуб из Невады лишится выбора во втором раунде драфта НХЛ-2026. Главный тренер «Голден Найтс» Торторелла оштрафован на 100 тысяч долларов.
«Осведомлены о заявлении НХЛ относительно послематчевой пресс-конференции после 6-й игры серии с “Анахаймом”. Никаких других комментариев со стороны клуба не будет», — говорится в кратком заявлении.
15 мая клуб обыграл «Анахайм» (4−2) в серии второго раунда Кубка Стэнли. Ранее журналист The Athletic Джесси Грейнджер сообщил, что Торторелла отказался общаться со СМИ после выхода команды в финал Западной конференции.
Также «Голден Найтс» не открыли раздевалку после игры. Они пригласили одного игрока в отдельную комнату для общения, еще два хоккеиста высказались на трибуне для СМИ.
Отмечается, что ранее лига уже выносила предупреждения в адрес клуба относительно соблюдения политики в отношении СМИ.
У «Вегаса» будет возможность обжаловать эти санкции в офисе комиссионера лиги Гэри Беттмэна.