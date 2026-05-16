Алексеев о «Локомотиве»: «Вся команда как семья, сила в этом. У “Ак Барса” никого выделять нельзя, в финале только команда играет»

— Ключевой момент этого матча?
— Тяжело сказать. Наверное, что все нейтральные шайбы выигрывали.
— Можешь сказать, что где-то вы уже почувствовали, что некий перелом в серии наступил?
— Мы не смотрим на серию целиком, просто готовимся к следующему матчу. Он самый важный, его просто надо выигрывать.
— Кто самый неприятный у «Ак Барса»?
— Вся команда. В финале никого выделять нельзя, только команда играет.
— Как остановить Миллера?
— Наверное, никакого секрета нет, просто надо с ним поближе играть, не давать ему времени поднять голову.
— В чем сила «Локомотива»?
— Вся команда как семья, сила в этом, — сказал Алексеев.
Теперь «Локомотив» — фаворит финала Кубка Гагарина?