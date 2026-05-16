Футбол
Хоккей
Хоккей. Чемпионат мира
13:20
Великобритания
:
Австрия
П1
5.27
X
5.21
П2
1.52
Хоккей. Чемпионат мира
13:20
Словакия
:
Норвегия
П1
1.56
X
5.06
П2
4.90
Хоккей. Чемпионат мира
17:20
Венгрия
:
Финляндия
П1
60.00
X
38.00
П2
1.03
Хоккей. Чемпионат мира
17:20
Италия
:
Канада
П1
50.00
X
50.00
П2
1.01
Хоккей. Чемпионат мира
завершен
США
1
:
Швейцария
3
П1
X
П2
Хоккей. Чемпионат мира
завершен
Чехия
4
:
Дания
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Ак Барс
1
:
Локомотив
4
П1
X
П2

Алексеев о «Локомотиве»: «Вся команда как семья, сила в этом. У “Ак Барса” никого выделять нельзя, в финале только команда играет»

Форвард «Локомотива» Денис Алексеев высказался о победе команды над «Ак Барсом» (4:1) в третьем матче финальной серии Кубка Гагарина (2−1).

— Ключевой момент этого матча?

— Тяжело сказать. Наверное, что все нейтральные шайбы выигрывали.

— Можешь сказать, что где-то вы уже почувствовали, что некий перелом в серии наступил?

— Мы не смотрим на серию целиком, просто готовимся к следующему матчу. Он самый важный, его просто надо выигрывать.

— Кто самый неприятный у «Ак Барса»?

— Вся команда. В финале никого выделять нельзя, только команда играет.

— Как остановить Миллера?

— Наверное, никакого секрета нет, просто надо с ним поближе играть, не давать ему времени поднять голову.

— В чем сила «Локомотива»?

— Вся команда как семья, сила в этом, — сказал Алексеев.

Теперь «Локомотив» — фаворит финала Кубка Гагарина?