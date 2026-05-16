Хоккей. Чемпионат мира
13:20
Великобритания
:
Австрия
П1
5.27
X
5.21
П2
1.52
Хоккей. Чемпионат мира
13:20
Словакия
:
Норвегия
П1
1.57
X
5.06
П2
4.80
Хоккей. Чемпионат мира
17:20
Венгрия
:
Финляндия
П1
60.00
X
38.00
П2
1.03
Хоккей. Чемпионат мира
17:20
Италия
:
Канада
П1
50.00
X
50.00
П2
1.01
Хоккей. Чемпионат мира
21:20
Швейцария
:
Латвия
П1
1.30
X
6.85
П2
9.25
Хоккей. Чемпионат мира
21:20
Словения
:
Чехия
П1
34.00
X
16.00
П2
1.11
Хоккей. Чемпионат мира
завершен
США
1
:
Швейцария
3
П1
X
П2
Хоккей. Чемпионат мира
завершен
Чехия
4
:
Дания
1
П1
X
П2

Лунделль о 1-м матче Баркова на ЧМ после пропуска сезона НХЛ: «Он выглядел великолепно. Это тот самый Барки, которого мы видели раньше»

Форвард сборной Финляндии Антон Лунделль высказался о возвращении на лед своего одноклубника по «Флориде» Александра Баркова.

Источник: Спортс''

Капитан «Пантерс» принял участие в первом матче ЧМ 2026 по хоккею против Германии (3:1). Текущий сезон НХЛ он пропустил из-за операции на связках колена. «Флорида» не вышла в плей-офф и лишилась возможности защищать чемпионский титул.

В игре с немцами Барков сделал голевую передачу Лунделлю, трижды бросил в створ ворот и выиграл 8 из 11 вбрасываний (72,7%) за 18:01 игрового времени.

«Он выглядел великолепно, был сильным и быстрым. Это тот самый Барки, которого мы видели раньше. Он всегда способен нас удивить, и мы все рады видеть его на льду», — сказал Лунделль.