Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. Чемпионат мира
13:20
Великобритания
:
Австрия
Все коэффициенты
П1
5.27
X
5.21
П2
1.50
Хоккей. Чемпионат мира
13:20
Словакия
:
Норвегия
Все коэффициенты
П1
1.56
X
5.10
П2
5.30
Хоккей. Чемпионат мира
17:20
Венгрия
:
Финляндия
Все коэффициенты
П1
60.00
X
38.00
П2
1.03
Хоккей. Чемпионат мира
17:20
Италия
:
Канада
Все коэффициенты
П1
50.00
X
50.00
П2
1.01
Хоккей. Чемпионат мира
21:20
Швейцария
:
Латвия
Все коэффициенты
П1
1.28
X
7.09
П2
10.00
Хоккей. Чемпионат мира
21:20
Словения
:
Чехия
Все коэффициенты
П1
34.00
X
16.00
П2
1.11
Хоккей. Чемпионат мира
завершен
США
1
:
Швейцария
3
П1
X
П2
Хоккей. Чемпионат мира
завершен
Чехия
4
:
Дания
1
П1
X
П2

Фетисов о будущем Овечкина: «Должен играть следующий сезон в “Вашингтоне”, побить вечный рекорд Гретцки, а дальше уже по самочувствию. В России ему будет тяжелее, чем там»

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов считает, что Александр Овечкин должен продолжить карьеру в НХЛ.

40-летний россиянин завершил последний сезон по действующему контракту с «Кэпиталс». Ранее он объявил, что летом примет решение о продолжении или завершении карьеры в НХЛ.

У Овечкина 929 шайб в регулярных чемпионатах лиги (рекорд). С учетом плей-офф — 1006 голов, рекордом в этом зачете владеет Уэйн Гретцки (1016).

— Овечкин прилетел в Россию и здесь примет решение о том, будет ли продолжать карьеру в «Вашингтоне» или вернется в «Динамо». Как считаете, возвращение Александра в московский клуб стало бы плюсом для КХЛ?

— Мое мнение — Овечкин должен играть следующий сезон в «Вашингтоне», побить этот вечный рекорд, а потом уже по самочувствию. Мне кажется, ему здесь будет тяжелее играть, чем там.

Самая главная цель будет в НХЛ. Да, цель непростая, но она достижима, по моему мнению. И Саше я тоже его высказывал. Теперь ему принимать решение, что дальше. Играть он должен еще сезон в «Вашингтоне», — сказал Фетисов.

Узнать больше по теме
Биография Александра Овечкина: карьера и личная жизнь хоккеиста
Сегодня Александр Овечкин по праву является живой легендой мирового хоккея. В 39 лет спортсмен побил вечный рекорд Уэйна Гретцки и стал номером один на все времена, навсегда войдя в истории НХЛ. Как это удалось воспитаннику московского «Динамо», мы расскажем в его биографии.
Читать дальше