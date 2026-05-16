Хоккей. Чемпионат мира
3-й период
Италия
0
:
Канада
6
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
17.05
Монреаль
:
Баффало
Все коэффициенты
П1
1.96
X
4.39
П2
3.25
Хоккей. Чемпионат мира
не начался
Швейцария
:
Латвия
П1
X
П2
Хоккей. Чемпионат мира
не начался
Словения
:
Чехия
П1
X
П2
Хоккей. Чемпионат мира
завершен
Венгрия
1
:
Финляндия
4
П1
X
П2
Хоккей. Чемпионат мира
завершен
Великобритания
2
:
Австрия
5
П1
X
П2
Хоккей. Чемпионат мира
завершен
Словакия
2
:
Норвегия
1
П1
X
П2

Ротенберг об Овечкине: «Мы два раза общались, обсуждали развитие хоккея, сборной России, как проводить уроки хоккея, мастер-классы. Идет обмен мнениями»

Первый вице-президент Федерации хоккея России, член совета директоров «Динамо» Роман Ротенберг рассказал об общении с форвардом «Вашингтона» Александром Овечкиным.

Источник: Спортс‘’

"Мы всегда ждем его в России. Скоро увидимся, мы два раза общались, но больше обсуждали развитие хоккея в целом, сборной России, как проводить уроки хоккея, мастер-классы вместе, как это важно. Идет обмен мнениями.

Саша много рассказывает, как работает система в НХЛ, как мы можем что-то улучшить в России. Вот такие вопросы мы обсуждаем", — заявил Ротенберг.

40-летний Овечкин завершил последний сезон по действующему контракту с «Кэпиталс». Ранее он объявил, что летом примет решение о продолжении или завершении карьеры в НХЛ.

Овечкин является лучшим снайпером в истории регулярных чемпионатов НХЛ. С учетом плей-офф он забросил 1006 шайб в лиге. По этому показателю он занимает второе место в истории, уступая Уэйну Гретцки (1016).

Биография Александра Овечкина: карьера и личная жизнь хоккеиста
Сегодня Александр Овечкин по праву является живой легендой мирового хоккея. В 39 лет спортсмен побил вечный рекорд Уэйна Гретцки и стал номером один на все времена, навсегда войдя в истории НХЛ. Как это удалось воспитаннику московского «Динамо», мы расскажем в его биографии.
Читать дальше