Ротенберг об Овечкине: «Мы два раза общались, обсуждали развитие хоккея, сборной России, как проводить уроки хоккея, мастер-классы. Идет обмен мнениями»

"Мы всегда ждем его в России. Скоро увидимся, мы два раза общались, но больше обсуждали развитие хоккея в целом, сборной России, как проводить уроки хоккея, мастер-классы вместе, как это важно. Идет обмен мнениями.
Саша много рассказывает, как работает система в НХЛ, как мы можем что-то улучшить в России. Вот такие вопросы мы обсуждаем", — заявил Ротенберг.
40-летний Овечкин завершил последний сезон по действующему контракту с «Кэпиталс». Ранее он объявил, что летом примет решение о продолжении или завершении карьеры в НХЛ.
Овечкин является лучшим снайпером в истории регулярных чемпионатов НХЛ. С учетом плей-офф он забросил 1006 шайб в лиге. По этому показателю он занимает второе место в истории, уступая Уэйну Гретцки (1016).