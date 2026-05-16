Хоккей. Чемпионат мира
3-й период
Швейцария
3
:
Латвия
1
Хоккей. Чемпионат мира
3-й период
Словения
2
:
Чехия
2
Хоккей. НХЛ
17.05
Монреаль
:
Баффало
Хоккей. Чемпионат мира
завершен
Венгрия
1
:
Финляндия
4
Хоккей. Чемпионат мира
завершен
Италия
0
:
Канада
6
Хоккей. Чемпионат мира
завершен
Великобритания
2
:
Австрия
5
Хоккей. Чемпионат мира
завершен
Словакия
2
:
Норвегия
1
Плющев о серии «Локомотива» с «Ак Барсом»: «Такие качели прокомментировать сложно. Трудно было предположить, что игры сложатся таким образом. Не вижу в этом логики»

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев высказался о серии финала Кубка Гагарина между «Локомотивом» и «Ак Барсом» (2−1).

Источник: Спортс''

"Такие качели прокомментировать сложно. Подметить можно, что соперники достаточно равные, но играют в разный хоккей. Одни больше связаны с тягучей обороной, другие с агрессивной атакой. Команды дополняют друг друга, сохраняя равновесие.

Если смотреть по сюжету, то такого исхода быть не могло. Трудно было предположить, что игры сложатся таким образом. Не вижу логики в этом.

Четкого предпочтения к командам у меня нет, потому что я в равной степени с ними связан. Хотелось бы видеть хороший хоккей, в первую очередь.

А эти игры мне действительно сложно прокомментировать. По-идее, когда «Ак Барс» выиграл во втором матче, то ясно было, что он сделает все, чтобы взять еще одну победу на своей площадке и создать отрыв. Получается так, как получается. Этот финал логике не подлежит", — сказал Плющев.