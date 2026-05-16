Плющев о серии «Локомотива» с «Ак Барсом»: «Такие качели прокомментировать сложно. Трудно было предположить, что игры сложатся таким образом. Не вижу в этом логики»

"Такие качели прокомментировать сложно. Подметить можно, что соперники достаточно равные, но играют в разный хоккей. Одни больше связаны с тягучей обороной, другие с агрессивной атакой. Команды дополняют друг друга, сохраняя равновесие.
Если смотреть по сюжету, то такого исхода быть не могло. Трудно было предположить, что игры сложатся таким образом. Не вижу логики в этом.
Четкого предпочтения к командам у меня нет, потому что я в равной степени с ними связан. Хотелось бы видеть хороший хоккей, в первую очередь.
А эти игры мне действительно сложно прокомментировать. По-идее, когда «Ак Барс» выиграл во втором матче, то ясно было, что он сделает все, чтобы взять еще одну победу на своей площадке и создать отрыв. Получается так, как получается. Этот финал логике не подлежит", — сказал Плющев.