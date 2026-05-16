Гернат о 4:1 с «Ак Барсом»: «Мы были готовы к игре. Команда работала все 60 минут, это решило исход матча»

— В чем, по вашему мнению, была разница в этой игре?
— Мы были готовы к игре. В прошлой игре мы не были готовы действовать с первых минут.
— Какой гол оказался ключевым?
— Я думаю, каждый гол имеет значение в плей-офф, поэтому все они нам были нужны. Команда работала все 60 минут, это решило исход матча.
— Как остановить Миллера? Он повторил рекорд для защитников — 21 очко в плей-офф.
— Ну, хорошо для него. Мы фокусируемся не на отдельных игроках, а на нашей команде. Поэтому не важно, кто играет против нас, нам просто нужно показать 60 минут усилий, выигрывая матчи, и все, — сказал Гернат.