Крикунов о 4-й игре финала: «Ак Барс» выйдет с другим настроем и будет максимально мобилизован. Команды одинаковые, не удивлюсь, если мы увидим все 7 матчей серии"

В пятницу «Ак Барс» проиграл «Локомотиву» со счетом 1:4. Счет в финальной серии стал 2−1 в пользу ярославского клуба.
— Удивил ли вас разгромный счет в третьем матче серии?
— Я бы не сказал, что он разгромным — четвертая шайба была заброшена уже в пустые ворота. Точно так же нельзя говорить, что «Ак Барс» разгромил «Локомотив» во втором матче серии, где ярославцы имели преимущество два периода. Просто одни забивали, а другие — нет.
По силе и уровню мастерства это равные команды. Стоит кому‑то немного просесть физически или психологически, чуть недонастроиться -и соперник сразу получает преимущество.
— Что думаете о четвертом матче? Сейчас «Локомотив» выглядит фаворитом?
— «Локомотив» выглядит фаворитом только исходя из текущего результата серии. Четвертый матч получится совсем другим. «Ак Барс» выйдет с совершенно другим настроем и будет максимально мобилизован. Команды одинаковые, поэтому я не удивлюсь, если мы увидим все семь матчей серии, — сказал Крикунов.