Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
03:00
Монреаль
:
Баффало
Все коэффициенты
П1
1.95
X
4.40
П2
3.26
Хоккей. Чемпионат мира
завершен
Швейцария
4
:
Латвия
2
П1
X
П2
Хоккей. Чемпионат мира
завершен
ОТ
Словения
3
:
Чехия
2
П1
X
П2
Хоккей. Чемпионат мира
завершен
Венгрия
1
:
Финляндия
4
П1
X
П2
Хоккей. Чемпионат мира
завершен
Италия
0
:
Канада
6
П1
X
П2
Хоккей. Чемпионат мира
завершен
Великобритания
2
:
Австрия
5
П1
X
П2
Хоккей. Чемпионат мира
завершен
Словакия
2
:
Норвегия
1
П1
X
П2

Крикунов о 4-й игре финала: «Ак Барс» выйдет с другим настроем и будет максимально мобилизован. Команды одинаковые, не удивлюсь, если мы увидим все 7 матчей серии"

Бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов высказался о финальной серии Кубка Гагарина между «Ак Барсом» и «Локомотивов».

Источник: Спортс‘’

В пятницу «Ак Барс» проиграл «Локомотиву» со счетом 1:4. Счет в финальной серии стал 2−1 в пользу ярославского клуба.

— Удивил ли вас разгромный счет в третьем матче серии?

— Я бы не сказал, что он разгромным — четвертая шайба была заброшена уже в пустые ворота. Точно так же нельзя говорить, что «Ак Барс» разгромил «Локомотив» во втором матче серии, где ярославцы имели преимущество два периода. Просто одни забивали, а другие — нет.

По силе и уровню мастерства это равные команды. Стоит кому‑то немного просесть физически или психологически, чуть недонастроиться -и соперник сразу получает преимущество.

— Что думаете о четвертом матче? Сейчас «Локомотив» выглядит фаворитом?

— «Локомотив» выглядит фаворитом только исходя из текущего результата серии. Четвертый матч получится совсем другим. «Ак Барс» выйдет с совершенно другим настроем и будет максимально мобилизован. Команды одинаковые, поэтому я не удивлюсь, если мы увидим все семь матчей серии, — сказал Крикунов.