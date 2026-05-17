Вратарь «Монреаля» Добеш пропустил 6 шайб от «Баффало» в 6-м матче серии и был заменен. Фаулер дебютировал в плей-офф, отразив 1 из 2 бросков

24-летний чех пропустил 6 шайб (личный антирекорд в плей-офф НХЛ), отразив 27 из 33 бросков. После шестой шайбы «Сэйбрс» он был заменен.
В игру вступил 21-летний Джейкоб Фаулер, для которого это был дебютный выход на лед в плей-офф. Американец отразил 1 из 2 бросков, еще одну шайбу победители забросили в пустые ворота.
Таким образом, в этом матче обе команды поменяли вратарей по ходу игры.
Вратарь «Баффало» Лайон отразил 1 из 4 бросков «Монреаля» в 6-м матче серии и был заменен на 11-й минуте. Луукконен не пропустил ни разу, сделав 18 сэйвов.