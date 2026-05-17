Далин набрал 5 (1+4) очков в 6-м матче серии с «Монреалем». Он 3-й игрок в истории «Баффало» и 9-й защитник в истории НХЛ с таким достижением в плей-офф

На счету 26-летнего шведа стало 13 (3+10) баллов в 12 играх в текущем плей-офф при полезности «+4».
Он стал третьим игроком в истории клуба (и первым защитником), кому удалось набрать 5 очков за игру в плей-офф.
Ранее в список вошли форварды Джон Такер (1988, 2+3 в матче первого раунда с «Бостоном» — 6:5 ОТ) и Дерек Рой (2006, 2+3 в матче второго раунда с «Оттавой» — 7:6 ОТ).
В истории лиги Далин стал девятым защитником, набравшим 5 или более очков за игру в плей-офф. Рекордом владеет Пол Коффи — 6 баллов (1985, 1+5 в матче финала конференции с «Чикаго» — 10:5). Еще один раз он набрал 5 очков.
Также в список входят Эдди Буш (1942, «Детройт», 1+4), Боб Дэйли (1980, «Филадельфия», 1+4), Дени Потвен (1981, «Айлендерс», 3+2), Ристо Силтанен (1987, «Квебек», 0+5), Эл Макиннис (1994, «Калгари», 2+3), Кэйл Макар (2022, «Колорадо», 1+4) и Кэм Фаулер (2025, «Сент-Луис», 1+4).