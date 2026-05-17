Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. Чемпионат мира
13:20
Великобритания
:
США
Все коэффициенты
П1
53.00
X
33.00
П2
1.03
Хоккей. Чемпионат мира
13:20
Италия
:
Словакия
Все коэффициенты
П1
11.00
X
7.50
П2
1.23
Хоккей. КХЛ
14:30
Ак Барс
:
Локомотив
Все коэффициенты
П1
2.40
X
4.00
П2
2.85
Хоккей. Чемпионат мира
17:20
Австрия
:
Венгрия
Все коэффициенты
П1
1.43
X
5.75
П2
6.46
Хоккей. Чемпионат мира
17:20
Дания
:
Швеция
Все коэффициенты
П1
22.00
X
10.75
П2
1.12
Хоккей. НХЛ
завершен
Монреаль
3
:
Баффало
8
П1
X
П2
Хоккей. Чемпионат мира
завершен
Швейцария
4
:
Латвия
2
П1
X
П2
Хоккей. Чемпионат мира
завершен
ОТ
Словения
3
:
Чехия
2
П1
X
П2

Луукконен — 6-й вратарь в истории НХЛ с победой после выхода на замену в матче плей-офф при угрозе вылета. В прошлый раз это удалось Брызгалову в 2014-м

Вратарь «Баффало» Юкко-Пекка Луукконен вышел на замену и записал в актив победу в шестом матче серии второго раунда Кубка Стэнли с «Монреалем» (8:3, 3−3).

27-летний финн вступил в игру на 11-й минуте при счете 1:3, заменив Алекса Лайона, пропустившего 3 шайбы после 4 бросков.

Луукконен, которого заменили по ходу пятого матча серии после 5 пропущенных шайб, на этот раз остался сухим, сделав 18 сэйвов.

До него только 5 вратарей в истории лиги записали в актив победы после выхода на замену в матчах плей-офф при угрозе вылета.

Это Гэри Бромли (1980, «Ванкувер»), Грант Фюр (1984, «Эдмонтон»), Дон Бопре (1985, «Миннесота Норт Старс»), Брайан Буше (2011, «Филадельфия») и Илья Брызгалов (2014, «Миннесота»).

Отметим, что Фюр и Брызгалов одержали свои победы в седьмых матчах серий.

Фюр заменил Энди Муга по ходу седьмой игры серии второго раунда с «Калгари» (7:4, 4−3). Брызгалов заменил Дарси Кюмпера по ходу седьмой игры серии первого раунда с «Колорадо» (5:4 ОТ, 4−3) и записал в актив победу, отразив единственный бросок по своим воротам.