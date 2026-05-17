Далин — 1-й защитник в истории НХЛ с 5 очками в матче плей-офф при угрозе вылета. Общий рекорд лиги (6) делят Ситтлер и Франзен

Капитан «Баффало» Расмус Далин набрал 5 (1+4) очков в шестом матче серии второго раунда Кубка Стэнли с «Монреалем» (8:3, 3−3).

На счету 26-летнего шведа стало 13 (3+10) баллов в 12 играх в текущем плей-офф НХЛ при полезности «+4».

Он стал первым защитником в истории лиги, кому удалось набрать 5 очков в матче плей-офф при угрозе вылета.

Общий рекорд (6 очков) делят форварды Дэррил Ситтлер (1976, «Торонто», 5+1 в шестом матче четвертьфинала с «Филадельфией» — 8:5, итог серии — 3−4) и Юхан Франзен (2010, «Детройт», 4+2 в четвертом матче серии второго раунда с «Сан-Хосе» — 7:1, итог серии — 1−4).

Ситтлер в том матче повторил рекорд лиги по числу заброшенных шайб в матче плей-офф. До него пента-трики исполнили Ньюси Лалонд и Морис Ришар, после него — Реджи Лич и Марио Лемье.

Среди действующих игроков по 5 очков в матчах плей-офф при угрозе вылета набирали также форварды Леон Драйзайтль (2017, «Эдмонтон») и Шон Кутюрье (2018, «Филадельфия»).