Потанин о сюжете года в хоккее: «Овечкин. Мы все смотрим КХЛ, шикарная интрига, но рекорд Александра ничего не перебьет. Финал ОИ не называю, нас там не было»

— Ваш любимый сюжет года?
— Овечкин. Несмотря на то, что мы все смотрим КХЛ, и там шикарная интрига, и хоккей смотрится, но, конечно, рекорд Овечкина ничего не перебьет.
Главное событие? Оно предстоит через 2−3 матча, когда мы поймем, все‑таки «Локомотив» или «Ак Барс». Обратите внимание, что я не называю главным событием года финал Олимпийских игр.
Хотя матч США ‑ Канада был очень зрелищным и по накалу очень интересным. Но нас там нет, и интерес к этому событию падает.
В КХЛ интрига закручена очень лихо и в чемпионате, и в Кубке Гагарина. Причем это уже не первый год, — сказал Потанин.
У Овечкина 929 шайб в регулярных чемпионатах НХЛ, он рекордсмен лиги по этому показателю (рекордный 895-й гол он забил в апреле 2025 года).
С учетом плей‑офф у 40-летнего россиянина 1006 шайб, рекорд принадлежит Уэйну Гретцки (1016 голов).