Лайк о считает, что Овечкин превосходит Кросби и Маккиннона в жажде соперничества: «У него в глазах чертов огонь и ярость, словно он мог убить тебя. было ясно, что он все сокрушит»

"У Овечкина было одно неоспоримое преимущество — и я готов всеми способами это отстаивать, — он мог соревноваться на таком уровне, на каком не мог соревноваться никто другой. Даже Кросби, даже Маккиннон сейчас.
Я был с ним очень близок, мы были партнерами по команде, поэтому вы видите этот чертов огонь в его глазах. В его глазах была ярость, словно он мог убить тебя.
Овечкин мог пройти сквозь соперника, обойти его — как бы вы ни захотели сыграть, он мог сыграть как угодно. И это то, что он делал лучше любого игрока в лиге, он просто втягивал вас в эту войну. Когда вы видели его в первые три, четыре, пять лет в лиге, вы понимали, что он все сокрушит", — заявил Лайк для Empty Netters.