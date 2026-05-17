Хоккей. Чемпионат мира
1-й период
Великобритания
0
:
США
0
П1
54.00
X
20.00
П2
1.05
Хоккей. Чемпионат мира
1-й период
Италия
0
:
Словакия
0
П1
7.90
X
6.30
П2
1.38
Хоккей. Чемпионат мира
17:20
Австрия
:
Венгрия
П1
1.42
X
5.71
П2
6.38
Хоккей. Чемпионат мира
17:20
Дания
:
Швеция
П1
19.00
X
10.25
П2
1.12
Хоккей. Чемпионат мира
21:20
Германия
:
Латвия
П1
1.65
X
4.95
П2
4.44
Хоккей. Чемпионат мира
21:20
Норвегия
:
Словения
П1
1.60
X
5.07
П2
4.66
Хоккей. КХЛ
не начался
Ак Барс
:
Локомотив
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Монреаль
3
:
Баффало
8
П1
X
П2

Лайк о считает, что Овечкин превосходит Кросби и Маккиннона в жажде соперничества: «У него в глазах чертов огонь и ярость, словно он мог убить тебя. было ясно, что он все сокрушит»

Бывший нападающий «Вашингтона» Брукс Лайк рассказал, что Александр Овечкин превосходит Сидни Кросби и Нэтана Маккиннона в плане жажды соперничества.

Источник: Спортс‘’

"У Овечкина было одно неоспоримое преимущество — и я готов всеми способами это отстаивать, — он мог соревноваться на таком уровне, на каком не мог соревноваться никто другой. Даже Кросби, даже Маккиннон сейчас.

Я был с ним очень близок, мы были партнерами по команде, поэтому вы видите этот чертов огонь в его глазах. В его глазах была ярость, словно он мог убить тебя.

Овечкин мог пройти сквозь соперника, обойти его — как бы вы ни захотели сыграть, он мог сыграть как угодно. И это то, что он делал лучше любого игрока в лиге, он просто втягивал вас в эту войну. Когда вы видели его в первые три, четыре, пять лет в лиге, вы понимали, что он все сокрушит", — заявил Лайк для Empty Netters.

Биография Александра Овечкина: карьера и личная жизнь хоккеиста
Сегодня Александр Овечкин по праву является живой легендой мирового хоккея. В 39 лет спортсмен побил вечный рекорд Уэйна Гретцки и стал номером один на все времена, навсегда войдя в истории НХЛ. Как это удалось воспитаннику московского «Динамо», мы расскажем в его биографии.
Читать дальше