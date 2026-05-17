Брукс Лайк: «Овечкин — как медведь гризли: как он пьет пиво, как пожимает руку — словно падает гиря в 10 кг. У него невиданное ранее сочетание мастерства и физической силы»

«Помните Дагласа Мюррея из “Сан-Хосе”? Он был как холодильник на коньках. Кажется, мы тогда проиграли им 2:3, и у Ови и Мюррея было что-то вроде четырех столкновений в последние 40 секунд. Я видел, что делает Ови и думал: “Этот парень потрясающий”. Просто невозможно не втянуться в драку, когда этот парень делает такое.
У него невиданное ранее сочетание мастерства и физической силы. Я знаю, что другие игроки тоже так делали, но не на таком уровне. Не так, как хитовал он.
Я иногда врезался в него на тренировках и думал: «Да, ты крутой». А потом, когда я врезался в него на ЧМ-2013, я подумал: «О, ты просто медведь». Я провел с ним 10 лет, но только тогда понял, что он медведь.
Когда он пожимает тебе руку, это как будто на твою руку свалилась десятикилограммовая гиря. И он пьет пиво как медведь, как гризли. Он потрясающий", — заявил Лайк для Empty Netters.