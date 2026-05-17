Хоккей. Чемпионат мира
3-й период
Германия
0
:
Латвия
2
Хоккей. Чемпионат мира
3-й период
Норвегия
4
:
Словения
0
Хоккей. Чемпионат мира
завершен
Австрия
4
:
Венгрия
2
Хоккей. Чемпионат мира
завершен
Дания
2
:
Швеция
6
Хоккей. КХЛ
завершен
Ак Барс
2
:
Локомотив
1
Хоккей. Чемпионат мира
завершен
Великобритания
1
:
США
5
Хоккей. Чемпионат мира
завершен
Италия
1
:
Словакия
4
Сурин об Исаеве и 1:2 от «Ак Барса»: «Что говорить про Даньку? Не скажу, что он допускает ошибки. Все время держит “Локомотив” в игре»

Нападающий «Локомотива» Егор Сурин после поражения от «Ак Барса» (1:2, 2−2) в 4-м матче финальной серии Кубка Гагарина дал оценку игре вратаря Даниила Исаева.

Источник: Спортс''

— «Авангард» охранял Серебрякова, вставая перед ним стеной. Не хотите сделать так же с Исаевым?

— Это нужно, если так надо вратарю. Видимо, на Серебрякова этот трэш-ток работает. А что говорить про нашего Даньку Исаева? Не скажу, что он допускает ошибки. Все время держит нашу команду в игре. Надо его поддерживать, помогать, чтобы у него было меньше работы.

— Вам в этой серии не хватает игры в большинстве?

— Мне лично? Это на усмотрение тренера. Если он считает, что так лучше для команды — я только за. Буду поддерживать парней и для себя узнавать что‑то новое. Мне только 19 лет. Надо наблюдать за более старшими и опытными ребятами. А если будет возможность, я постараюсь помочь команде.

— Рихард Паник вас удивляет?

— А чем?

— Ему 35 лет, а он толкается, забивает голы.

— В какой‑то мере все на него должны быть похожи. У него есть скорость, агрессия, броски. Он — один из лидеров, который ведет за собой команду. Это хорошо, — сказал Сурин.