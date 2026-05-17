Сурин об Исаеве и 1:2 от «Ак Барса»: «Что говорить про Даньку? Не скажу, что он допускает ошибки. Все время держит “Локомотив” в игре»

— «Авангард» охранял Серебрякова, вставая перед ним стеной. Не хотите сделать так же с Исаевым?
— Это нужно, если так надо вратарю. Видимо, на Серебрякова этот трэш-ток работает. А что говорить про нашего Даньку Исаева? Не скажу, что он допускает ошибки. Все время держит нашу команду в игре. Надо его поддерживать, помогать, чтобы у него было меньше работы.
— Вам в этой серии не хватает игры в большинстве?
— Мне лично? Это на усмотрение тренера. Если он считает, что так лучше для команды — я только за. Буду поддерживать парней и для себя узнавать что‑то новое. Мне только 19 лет. Надо наблюдать за более старшими и опытными ребятами. А если будет возможность, я постараюсь помочь команде.
— Рихард Паник вас удивляет?
— А чем?
— Ему 35 лет, а он толкается, забивает голы.
— В какой‑то мере все на него должны быть похожи. У него есть скорость, агрессия, броски. Он — один из лидеров, который ведет за собой команду. Это хорошо, — сказал Сурин.