Футбол
Хоккей
Хоккей. Чемпионат мира
17:20
Финляндия
:
США
Хоккей. Чемпионат мира
17:20
Канада
:
Дания
Хоккей. Чемпионат мира
завершен
Германия
0
:
Латвия
2
Хоккей. Чемпионат мира
завершен
Норвегия
4
:
Словения
0
Хоккей. Чемпионат мира
завершен
Австрия
4
:
Венгрия
2
Хоккей. Чемпионат мира
завершен
Дания
2
:
Швеция
6
Фисенко о 2−2 в финале Кубка Гагарина: «Равная игра. Кто больше собой пожертвует — это будет иметь значение. Сила “Ак Барса” — в нашем здоровье»

Форвард «Ак Барса» Михаил Фисенко высказался о финальной серии Кубка Гагарина с «Локомотивом» (2−2, 2:1 в четвертом матче).

Источник: Спортс''

— Какое впечатление от серии? Можно сказать, что преимущество сейчас на вашей стороне?

— Нет, 2−2 в серии, равная игра, хороший соперник. Все видят, что игры тяжелые, поэтому кто больше собой пожертвует — это будет иметь значение.

— Кто тебя удивляет по финальной серии?

— У них хорошая системная команда. Вы знаете, что они играют одинаково, вне зависимости от чего-либо. У них и у нас хороший подбор игроков, поэтому достаточно равные команды.

— Что будет ключевым в оставшихся матчах?

— Стараемся не обращать внимания на перелеты, на внешние обстоятельства. Сила «Ак Барса» — в нашем здоровье, — сказал Фисенко.