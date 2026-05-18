Фисенко о 2−2 в финале Кубка Гагарина: «Равная игра. Кто больше собой пожертвует — это будет иметь значение. Сила “Ак Барса” — в нашем здоровье»

— Какое впечатление от серии? Можно сказать, что преимущество сейчас на вашей стороне?
— Нет, 2−2 в серии, равная игра, хороший соперник. Все видят, что игры тяжелые, поэтому кто больше собой пожертвует — это будет иметь значение.
— Кто тебя удивляет по финальной серии?
— У них хорошая системная команда. Вы знаете, что они играют одинаково, вне зависимости от чего-либо. У них и у нас хороший подбор игроков, поэтому достаточно равные команды.
— Что будет ключевым в оставшихся матчах?
— Стараемся не обращать внимания на перелеты, на внешние обстоятельства. Сила «Ак Барса» — в нашем здоровье, — сказал Фисенко.