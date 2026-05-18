Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. Чемпионат мира
17:20
Финляндия
:
США
Все коэффициенты
П1
1.77
X
4.60
П2
3.76
Хоккей. Чемпионат мира
17:20
Канада
:
Дания
Все коэффициенты
П1
1.04
X
23.00
П2
50.00
Хоккей. Чемпионат мира
завершен
Германия
0
:
Латвия
2
П1
X
П2
Хоккей. Чемпионат мира
завершен
Норвегия
4
:
Словения
0
П1
X
П2
Хоккей. Чемпионат мира
завершен
Австрия
4
:
Венгрия
2
П1
X
П2
Хоккей. Чемпионат мира
завершен
Дания
2
:
Швеция
6
П1
X
П2

Треливинг о том, что Селебрини остался капитаном Канады на ЧМ после приезда Кросби: «Сид сам настоял на этом, превратил проблему в пустяк. Мак хотел отдать ему нашивку»

Генеральный менеджер сборной Канады Брэд Треливинг рассказал о ситуации с капитанством в команде, выступающей на ЧМ-2026 в Швейцарии.

Источник: Спортс‘’

Капитаном был назначен 19-летний форвард «Сан-Хосе» Макклин Селебрини. Он сохранил нашивку и после включения в состав форварда «Питтсбурга» Сидни Кросби, ранее бывшего капитаном канадцев на многих турнирах.

"Мы назначили Мака капитаном еще до того, как Сид согласился участвовать в турнире. Когда Сид приехал, он сам настоял на том, чтобы Мак остался капитаном. В то же время, Мак был готов отдать нашивку.

В этом весь Сид. Можно видеть, каким уважением он пользуется среди игроков. Он быстро превратил проблему в пустяк. Особенный парень. Это легко понять, когда познакомишься с ним лично и понаблюдаешь за ним в компании", — сказал Треливинг.