Биссоннетт о том, что «Эдмонтон» отдал Кулака, выведшего «Колорадо» в финал Запада: «Глупцы, глупцы, глупцы. В серии с “Миннесотой” он сыграл 5 на 5 больше Макара»

Бывший форвард клубов НХЛ Пол Биссоннетт раскритиковал «Эдмонтон» за решение обменять защитника Бретта Кулака.

32-летний игрок в минувшем сезоне сначала перешел в «Питтсбург» вместе с вратарем Стюартом Скиннером в результате обмена, в котором «Ойлерс» получили вратаря Тристана Джерри. Позже «Пингвинс» обменяли его в «Колорадо».

В текущем плей-офф Кулак провел 9 матчей и набрал 5 (1+4) очков при полезности «+3». Его гол в овертайме пятого матча серии второго раунда с «Миннесотой» (4:3 ОТ, 4−1) вывел «Эвеланш» в финал Запада.

«Послушайте, в серии с “Уайлд” Кулак в равных составах сыграл больше Кэйла Макара (20:42 в среднем за игру против 20:13 — Спортс).

Так что, ребята из «Эдмонтона», вы чертовски глупы. Глупцы, глупцы, глупцы«, — сказал ведущий подкаста Spittin» Chiclets.

Напомним, что «Ойлерс» вылетели из плей-офф в первом раунде, уступив «Анахайму» (2−4).

Кулак доходил с «нефтяниками» до финала Кубка Стэнли в двух предыдущих сезонах, отыграв в общей сложности 47 матчей в плей-офф.