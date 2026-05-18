Третьяк о победе России U20 в Кубке Будущего: «Мы собрали главных талантов поколения. Парни сыграли в свою силу — на радость всей стране. Яркий хоккей нравится русским болельщикам»

Турнир проходил в Новосибирске с 14 по 17 мая. Россия U20 одержала победу над сверстниками из Беларуси (5:0) в решающем матче и заняла первое место.
"Во время подготовки к турниру ФХР провела большую работу. Мы собрали очень сильный состав, укомплектовали молодежную сборную главными талантами поколения.
Сыграть в Новосибирске не смогли только те, кто задействован в своих клубах в плей‑офф КХЛ, ВХЛ и МХЛ. Но и без них команда оказалась звездной. В ее составе были и действующие игроки КХЛ, и те, кто закрепляется на высшем уровне. А также герои сезона МХЛ, лучшие по своим возрастам защитники, центральные и крайние нападающие страны.
Выставляя на домашний Кубок Будущего сильную команду, мы учитывали интересы зрителей, стремились обеспечить высокое качество игры нашей сборной. Хотел бы похвалить и самих ребят — за то, что оправдали надежды и сумели показать себя с очень хорошей стороны. Под руководством тренерского штаба молодежная сборная России провела большую работу как при подготовке турнира, так и по ходу соревнований. И заслуженно заняла первое место. Парни сыграли в свою силу — на радость всей стране.
Понравился атакующий хоккей в исполнении команды‑победительницы. Хорошее движение, много комбинаций и острых моментов, акцент на яркие действия в нападении и зрелищность. Русским болельщикам такая игра нравится. 14 заброшенных шайб в трех играх — прекрасный результат.
Ребята показали, что они действительно мастера и лидеры по своему возрасту. Жаровский, Меликов, Ильин, Штырхунов и другие хоккеисты вели команду за собой, забивали в самый важный момент, делали результат в пользу сборной России. Так и должны выкладываться спортсмены, защищая честь страны", — сказал Третьяк.