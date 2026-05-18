Плющев о финале Кубка Гагарина: «Иногда закрадывается мысль, что сценарий пишет кто-то со стороны — чтобы максимально затянуть серию. Перепады “Локомотива” и “Ак Барса” — не

— Мне совершенно непонятен ее сценарий. Во втором матче Казань, можно сказать, разгромила соперника на чужой подаче — и на этой волне уверенности была обязана начинать домашний старт.
На деле все вышло наоборот — в первой игре в Казани хозяев просто не узнал. Никакой уверенности в своих силах, никакого куража — провальный матч.
В повторной игре — все наоборот, уже «Локомотив» не сыграл в свою силу и не забрал свое. Такие перепады — не признак класса обеих команд и лиги в целом.
— В чем причина?
— Иногда закрадывается мысль, что сценарий пишет кто-то со стороны — чтобы максимально затянуть серию. Это мы увидели еще в серии Ярославля и Омска, когда одну из команд начали подтягивать за уши.
А еще дело в самой Казани. У «Ак Барса» много козырей, команда мощная, силовая, может играть по-спортивному нагло, диктовать свои условия. Однако со стороны тренерского штаба не всегда видна поддержка командного куража, наоборот, команду искусственно ограничивают, загоняют в рамки осторожного, скучноватого хоккея.
Мне такая политика не совсем понятна. Так можно не реализовать свой потенциал — и проиграть самому себе, — сказал Плющев.