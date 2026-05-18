Карбери о будущем Овечкина: «Держу в голове два сценария. “Вашингтон” подходит к вопросу так — мы даем ему время побыть с семьей и поразмыслить»

Главный тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери поделился мнением о будущем Александра Овечкина.

Источник: Спортс‘’

Срок действующего контракта 40-летнего капитана «столичных» рассчитан до 30 июня 2026 года. Ранее он объявил, что летом примет решение о продолжении или завершении карьеры в НХЛ.

«Мы даем Овечкину время побыть с семьей, остановиться на минуту и поразмыслить. Именно так “Вашингтон” подходит к этому вопросу, и именно так буду подходить к нему и я.

Что касается планирования: как будет выглядеть состав, сочетания и игра в большинстве — я держу в голове два сценария", — сказал Карбери в программе The FAN Hockey Show.

Его также спросили, согласен ли он, что продолжающееся омоложение команды может повлиять на желание Овечкина продолжить играть.

«Думаю, ему помогло омоложение “Кэпиталс”. Это немного подстегивает его. Видя, сколько энтузиазма у молодых ребят и какой у них уровень мастерства, нет сомнений, что это немного поспособствовало тому, как Ови играл последние пару лет», — добавил тренер.

Овечкин планирует посетить финал Кубка России по футболу между «Спартаком» и «Краснодаром» (ТАСС).

Биография Александра Овечкина: карьера и личная жизнь хоккеиста
Сегодня Александр Овечкин по праву является живой легендой мирового хоккея. В 39 лет спортсмен побил вечный рекорд Уэйна Гретцки и стал номером один на все времена, навсегда войдя в истории НХЛ. Как это удалось воспитаннику московского «Динамо», мы расскажем в его биографии.
Читать дальше