«Монреаль» вышел на чистое 1-е место в истории НХЛ по числу побед в 7-х матчах серий плей-офф (17). «Бостон» — 2-й, «Детройт» — 3-й

«Канадиенс» вышли в финал Восточной конференции, где сыграют с «Каролиной».
Победа в седьмом матче серии плей-офф НХЛ стала для канадского клуба второй в текущем розыгрыше и 17-й в истории.
«Монреаль» вышел на чистое первое место по числу таких побед в истории лиги, опередив «Бостон» (16).
Далее следуют «Детройт» (14), «Торонто» (12), «Рейнджерс» (11), «Питтсбург» и «Сент-Луис» (по 10).
Отметим, что среди этих команд у «Канадиенс» лучший процент побед (65,3%, 17 из 26), на втором месте «Рейнджерс» (61,1%, 11 из 18), на третьем — «Детройт» (56%, 14 из 25), на четвертом — «Питтсбург» (55,6%, 10 из 18).
Худший процент побед в этом списке у «Торонто» — 42,9% (12 из 28).