Ньюхук — 2-й игрок в истории НХЛ с 2 победными голами в 7-х матчах серий плей-офф в один год. Первым был Хортон из «Бостона»-2011, выигравшего Кубок Стэнли

25-летний канадец отличился на 13-й минуте первого овертайма и принес «Канадиенс» победу.
При этом в первом раунде его победный гол в седьмой игре позволил «Монреалю» выбить «Тампу» (2:1, 4−3).
Ньюхук — второй игрок в истории НХЛ, кому удалось забить два победных гола в седьмых матчах серий в одном розыгрыше плей-офф.
Первым был Нэтан Хортон из чемпионского «Бостона»-2011. В первом раунде он забил в овертайме седьмой игры с «Монреалем» (4:3 ОТ, 4−3). В финале конференции — в седьмой игре с «Тампой» (1:0, 4−3).