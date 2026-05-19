Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. Чемпионат мира
17:20
Латвия
:
Австрия
Все коэффициенты
П1
1.85
X
4.58
П2
3.48
Хоккей. Чемпионат мира
17:20
Италия
:
Норвегия
Все коэффициенты
П1
6.35
X
5.71
П2
1.40
Хоккей. КХЛ
19:00
Локомотив
:
Ак Барс
Все коэффициенты
П1
2.27
X
4.00
П2
2.95
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Баффало
2
:
Монреаль
3
П1
X
П2
Хоккей. Чемпионат мира
завершен
Германия
1
:
Швейцария
6
П1
X
П2
Хоккей. Чемпионат мира
завершен
Швеция
3
:
Чехия
4
П1
X
П2

Ньюхук — 2-й игрок в истории НХЛ с 2 победными голами в 7-х матчах серий плей-офф в один год. Первым был Хортон из «Бостона»-2011, выигравшего Кубок Стэнли

Форвард «Монреаля» Алекс Ньюхук стал автором решающей шайбы в седьмом матче серии второго раунда Кубка Стэнли с «Баффало» (3:2 ОТ, 4−3).

25-летний канадец отличился на 13-й минуте первого овертайма и принес «Канадиенс» победу.

При этом в первом раунде его победный гол в седьмой игре позволил «Монреалю» выбить «Тампу» (2:1, 4−3).

Ньюхук — второй игрок в истории НХЛ, кому удалось забить два победных гола в седьмых матчах серий в одном розыгрыше плей-офф.

Первым был Нэтан Хортон из чемпионского «Бостона»-2011. В первом раунде он забил в овертайме седьмой игры с «Монреалем» (4:3 ОТ, 4−3). В финале конференции — в седьмой игре с «Тампой» (1:0, 4−3).