Демидов без очков в 7-й игре серии с «Баффало»: 4 броска мимо ворот, 3 хита, 2 перехвата и «+1» за 22:19. Его действия помогли «Монреалю» завладеть шайбой перед голом в овертайме

20-летний россиянин провел на льду 22 минуты 19 секунд — личный рекорд в плей-офф НХЛ (4-е время среди форвардов «Канадиенс», 1:36 — в большинстве).
Демидов остался без очков и бросков в створ (при этом в сторону ворот бросил 5 раз — 4 раза промахнулся, 1 попытка была заблокирована). На его счету 3 силовых приема и 2 перехвата при 1 потере.
Он завершил встречу с полезностью «+1», заработав плюс при заброшенной шайбе в овертайме. Его действия в том эпизоде помогли «Канадиенс» завладеть шайбой и начать решающую атаку.
В текущем плей-офф на счету Демидова 7 (2+5) очков в 14 играх при полезности «+2».