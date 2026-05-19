Как минимум один российский хоккеист выиграет Кубок Стэнли в 11-м сезоне подряд. Серия продолжается с 2016 года

«Монреаль» выиграл серию второго раунда Кубка Стэнли у «Баффало» (4−3, 3:2 ОТ в седьмом матче).

«Сэйбрс» были единственным клубом без россиян в составе в текущем розыгрыше плей-офф НХЛ.

Таким образом, как минимум один российский хоккеист выиграет Кубок Стэнли в 11-м сезоне подряд. Рекордная серия продолжается с 2016 года.

В составе оставшихся претендентов на трофей — «Колорадо», «Вегаса», «Каролины» и «Монреаля» — есть россияне, соответствующие критериям для нанесения фамилии на Кубок Стэнли.

В «Эвеланш» это форварды Валерий Ничушкин и Захар Бардаков, в «Голден Найтс» — форварды Павел Дорофеев и Иван Барбашев, в «Харрикейнс» — защитник Александр Никишин и форвард Андрей Свечников (вратарь Петр Кочетков на данный момент не набирает матчей), в «Канадиенс» — форвард Иван Демидов.

Напомним, что для гарантированного нанесения фамилии на Кубок Стэнли игрокам необходимо провести за команду как минимум 41 матч в регулярном чемпионате (и быть в составе команды на момент его завершения), либо хотя бы один раз попасть в состав на игру финальной серии.

В предыдущих 10 сезонах в список вошли:

2016 и 2017 годы — форвард Евгений Малкин («Питтсбург»).

2018 — защитник Дмитрий Орлов, форварды Евгений Кузнецов и Александр Овечкин («Вашингтон»).

2019 — форварды Иван Барбашев и Владимир Тарасенко («Сент-Луис»).

2020 и 2021 — вратарь Андрей Василевский, защитник Михаил Сергачев, форвард Никита Кучеров («Тампа»). В 2020-м чемпионом в составе «Лайтнинг» также стал форвард Александр Волков.

2022 — форвард Валерий Ничушкин («Колорадо»).

2023 — форвард Иван Барбашев («Вегас»).

2024 и 2025 — вратарь Сергей Бобровский, защитник Дмитрий Куликов («Флорида»). В 2024-м чемпионом в составе «Пантерс» также стал форвард Владимир Тарасенко.

Ранее стало известно, что Кубок Стэнли не привезут в Россию пятый год подряд.

