Как минимум один российский хоккеист выиграет Кубок Стэнли в 11-м сезоне подряд. Серия продолжается с 2016 года

«Сэйбрс» были единственным клубом без россиян в составе в текущем розыгрыше плей-офф НХЛ.
Таким образом, как минимум один российский хоккеист выиграет Кубок Стэнли в 11-м сезоне подряд. Рекордная серия продолжается с 2016 года.
В составе оставшихся претендентов на трофей — «Колорадо», «Вегаса», «Каролины» и «Монреаля» — есть россияне, соответствующие критериям для нанесения фамилии на Кубок Стэнли.
В «Эвеланш» это форварды Валерий Ничушкин и Захар Бардаков, в «Голден Найтс» — форварды Павел Дорофеев и Иван Барбашев, в «Харрикейнс» — защитник Александр Никишин и форвард Андрей Свечников (вратарь Петр Кочетков на данный момент не набирает матчей), в «Канадиенс» — форвард Иван Демидов.
Напомним, что для гарантированного нанесения фамилии на Кубок Стэнли игрокам необходимо провести за команду как минимум 41 матч в регулярном чемпионате (и быть в составе команды на момент его завершения), либо хотя бы один раз попасть в состав на игру финальной серии.
В предыдущих 10 сезонах в список вошли:
2016 и 2017 годы — форвард Евгений Малкин («Питтсбург»).
2018 — защитник Дмитрий Орлов, форварды Евгений Кузнецов и Александр Овечкин («Вашингтон»).
2019 — форварды Иван Барбашев и Владимир Тарасенко («Сент-Луис»).
2020 и 2021 — вратарь Андрей Василевский, защитник Михаил Сергачев, форвард Никита Кучеров («Тампа»). В 2020-м чемпионом в составе «Лайтнинг» также стал форвард Александр Волков.
2022 — форвард Валерий Ничушкин («Колорадо»).
2023 — форвард Иван Барбашев («Вегас»).
2024 и 2025 — вратарь Сергей Бобровский, защитник Дмитрий Куликов («Флорида»). В 2024-м чемпионом в составе «Пантерс» также стал форвард Владимир Тарасенко.
Ранее стало известно, что Кубок Стэнли не привезут в Россию пятый год подряд.