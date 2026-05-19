Хоккей. Чемпионат мира
Хоккей. Чемпионат мира
Хоккей. КХЛ
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Баффало
2
:
Монреаль
3
Хоккей. Чемпионат мира
завершен
Германия
1
:
Швейцария
6
Хоккей. Чемпионат мира
завершен
Швеция
3
:
Чехия
4
Герин о продлении Куинна Хьюза: «Приоритет номер один для “Миннесоты”. Он оказал огромное влияние на игру команды»

Генеральный менеджер «Миннесоты» Билл Герин назвал подписание нового контракта с защитником Куинном Хьюзом главным приоритетом для команды.

Срок действующего соглашения 26-летнего игрока с кэпхитом 7,85 млн долларов рассчитан до конца сезона-2026/27. Американец перешел в «Миннесоту» в результате обмена из «Ванкувера» в декабре прошлого года.

С 1 июля у него будет право подписать новый контракт с «Уайлд». Ранее Хьюз заявил, что открыт для такой возможности.

"Мы также заинтересованы в подписании нового контракта с Куинном. Нам очень понравилось работать с ним. Он оказал огромное влияние на игру команды. Я знаю, что ему тоже здесь понравилось. В команде его приняли очень тепло.

Понятно, что решение контрактных вопросов требует времени. А сейчас всем нужно немного времени, чтобы прийти в себя. Но продление Куинна — наш приоритет номер один", — сообщил Герин.