Герин о продлении Куинна Хьюза: «Приоритет номер один для “Миннесоты”. Он оказал огромное влияние на игру команды»

Срок действующего соглашения 26-летнего игрока с кэпхитом 7,85 млн долларов рассчитан до конца сезона-2026/27. Американец перешел в «Миннесоту» в результате обмена из «Ванкувера» в декабре прошлого года.
С 1 июля у него будет право подписать новый контракт с «Уайлд». Ранее Хьюз заявил, что открыт для такой возможности.
"Мы также заинтересованы в подписании нового контракта с Куинном. Нам очень понравилось работать с ним. Он оказал огромное влияние на игру команды. Я знаю, что ему тоже здесь понравилось. В команде его приняли очень тепло.
Понятно, что решение контрактных вопросов требует времени. А сейчас всем нужно немного времени, чтобы прийти в себя. Но продление Куинна — наш приоритет номер один", — сообщил Герин.