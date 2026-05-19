Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. Чемпионат мира
17:20
Латвия
:
Австрия
Все коэффициенты
П1
1.84
X
4.58
П2
3.50
Хоккей. Чемпионат мира
17:20
Италия
:
Норвегия
Все коэффициенты
П1
6.20
X
5.63
П2
1.42
Хоккей. КХЛ
19:00
Локомотив
:
Ак Барс
Все коэффициенты
П1
2.27
X
4.00
П2
2.95
Хоккей. Чемпионат мира
21:20
Венгрия
:
Великобритания
Все коэффициенты
П1
2.35
X
4.38
П2
2.55
Хоккей. Чемпионат мира
21:20
Словения
:
Словакия
Все коэффициенты
П1
8.50
X
6.41
П2
1.30
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Баффало
2
:
Монреаль
3
П1
X
П2
Хоккей. Чемпионат мира
завершен
Германия
1
:
Швейцария
6
П1
X
П2
Хоккей. Чемпионат мира
завершен
Швеция
3
:
Чехия
4
П1
X
П2

Ньюхук про свой гол в овертайме 7-го матча с «Баффало»: «Невероятное ощущение. Очень много эмоций. Вся серия была настоящей битвой»

Форвард «Монреаля» Алекс Ньюхук высказался о своей решающей шайбе в седьмом матче серии второго раунда Кубка Стэнли с «Баффало» (3:2 ОТ, 4−3).

25-летний канадец отличился на 12-й минуте первого овертайма и принес «Канадиенс» победу.

"Невероятное ощущение. Конечно, очень много эмоций. Вся серия была настоящей битвой. Седьмой матч перешел в овертайм, и было достаточно одного броска.

Когда я пересек синюю линию, то подумал, что есть возможность для броска. Здорово, что шайба зашла в сетку. Нет ничего лучше, чем праздновать победу вместе с ребятами", — сказал Ньюхук.

Ньюхук — 2-й игрок в истории НХЛ с 2 победными голами в 7-х матчах серий плей-офф в один год. Первым был Хортон из «Бостона»-2011, выигравшего Кубок Стэнли.