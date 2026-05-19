17:20
Латвия
:
Австрия
17:20
19:00
21:20
21:20
завершен
завершен
завершен
Каменский об Овечкине: «Думаю, еще сезон сыграет и станет абсолютным снайпером в НХЛ. Я бы на его месте забил еще 11 голов и спокойно закончил карьеру. Чтобы потом обидно не было»

Олимпийский чемпион и обладатель Кубка Стэнли Валерий Каменский высказался о будущем капитана «Вашингтона» Александра Овечкина.

40-летний форвард завершил последний сезон по действующему контракту с «Кэпиталс». Ранее он объявил, что летом примет решение о продолжении или завершении карьеры в НХЛ.

"Решение будет зависеть от него, его семьи, мамы, друзей. Но я думаю, что оно будет положительным — он еще сезон сыграет и побьет рекорд, чтобы стать абсолютным снайпером в НХЛ.

По мне, я бы на его месте отыграл, забил еще 11 голов и спокойно закончил карьеру. Чтобы потом не было обидно", — добавил Каменский.

Напомним, что у Овечкина 929 шайб в регулярных чемпионатах НХЛ (рекорд лиги). С учетом плей‑офф — 1006, рекорд в этом зачете принадлежит Уэйну Гретцки (1016 голов).

Биография Александра Овечкина: карьера и личная жизнь хоккеиста
Сегодня Александр Овечкин по праву является живой легендой мирового хоккея. В 39 лет спортсмен побил вечный рекорд Уэйна Гретцки и стал номером один на все времена, навсегда войдя в истории НХЛ. Как это удалось воспитаннику московского «Динамо», мы расскажем в его биографии.
Читать дальше