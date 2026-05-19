Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. Чемпионат мира
17:20
Австрия
:
Швейцария
Все коэффициенты
П1
30.00
X
13.00
П2
1.09
Хоккей. Чемпионат мира
завершен
Венгрия
5
:
Великобритания
0
П1
X
П2
Хоккей. Чемпионат мира
завершен
Б
Словения
4
:
Словакия
5
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Локомотив
4
:
Ак Барс
1
П1
X
П2
Хоккей. Чемпионат мира
завершен
Латвия
1
:
Австрия
3
П1
X
П2
Хоккей. Чемпионат мира
завершен
Италия
0
:
Норвегия
4
П1
X
П2

Карпухин после 1:4 от «Локомотива»: «Знаем, над чем надо работать. Главное, что у нас много неравнодушных ребят, видно характер»

Защитник «Ак Барса» Илья Карпухин подвел итоги пятого матча финала Кубка Гагарина против «Локомотива» (1:4, 2−3 в серии).

Источник: Спортс‘’

— Наверное, это самый неудачный матч вашей команды в серии. Почему так получилось?

— Сложно сказать по горячим следам. Грустно и тяжело, но это наша работа. Здесь, особенно в плей-офф, каждая победа или поражение по эмоциям усиливаются. Сейчас не надо акцентировать внимание на счете в серии, просто нужно выиграть следующий матч.

— Новая тройка соперника забросила две шайбы с пятака, которые нельзя допускать. С ними сложно было играть?

— Они молодцы, заработали своей игрой эти голы.

— У вас сегодня мало что получалось в атаке, что на это повлияло?

— Мы понимаем, завтра с холодной головой все спокойно разберем, подготовимся к матчу. Знаем, над чем нам надо работать.

Самое главное, что видно характер у нас в команде и много неравнодушных ребят. Повторюсь, это самое главное. Не знаю, что еще добавить, готовимся к следующему матчу.

— Впервые в этом плей-офф шанса на ошибку у команды нет. Как психологически устоять?

— Мы каждый матч начинаем с чистого листа, не смотрим на счет в серии. У нас есть одна игра, один период, одна смена. Следующий матч — самый важный, — сказал Карпухин.