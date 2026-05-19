Хоккей. Чемпионат мира
17:20
Австрия
:
Швейцария
Хоккей. Чемпионат мира
завершен
Венгрия
5
:
Великобритания
0
Хоккей. Чемпионат мира
завершен
Б
Словения
4
:
Словакия
5
Хоккей. КХЛ
завершен
Локомотив
4
:
Ак Барс
1
Хоккей. Чемпионат мира
завершен
Латвия
1
:
Австрия
3
Хоккей. Чемпионат мира
завершен
Италия
0
:
Норвегия
4
Фроуз после 4:1 с «Ак Барсом»: «Ключевое в 6-м матче — продолжать в том же духе. Можем сыграть еще лучше. Мы показали сегодня, каким может быть “Локомотив”, у нас много опыта

Нападающий «Локомотива» Байрон Фроуз высказался об игре с Александром Радуловым в пятом матче финальной серии Кубка Гагарина против «Ак Барса» (4:1, 3−2).

Источник: Спортс‘’

Фроуз, Радулов и Рихард Паник сыграли в одном звене и поучаствовали в двух голах команды.

"Я играю вместе с Рихардом на протяжении всего сезона, нам комфортно играть вместе. С Радуловым тоже немного играли вместе. Здорово, что наше сочетание сработало сегодня. Мы показали себя сегодня и одержали победу.

Боролись сегодня, наседали на ворота, делали все, о чем договаривались. Важнейшая победа. Игра на пятаке? В четвертом матче мы недостаточно играли на пятаке, недостаточно наседали на ворота, поэтому было тяжело забить.

В плей-офф, в принципе, тяжело даются заброшенные шайбы, почти каждый гол в этом матче — с пятака. Надо продолжать в том же духе.

Ключевое в шестом матче — продолжать в том же духе то, что было сегодня. Мы можем сыграть еще лучше. Мы показали сегодня, каким может быть «Локомотив», у нас много опыта, мы должны пользоваться им и показывать все, на что способны", — сказал Фроуз.