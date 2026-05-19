Сурин о столкновении с Миллером: «Проезжал, понял, что кого-то задел, но не обратил внимание, кто это. Даже не понял, откуда он там выкатился. А потом уже все, играли по ситуации»

В пятом матче финала Кубка Гагарина перед вторым голом ярославцев Сурин сбил с ног Миллера.
«Локомотив» победил «Ак Барс» (4:1) и ведет 3−2 в серии.
"Проезжал, понял, что кого-то задел, но даже не обратил внимание, кто это.
Я даже вообще не понял, откуда он там выкатился. А потом уже все, играли по ситуации — и Кирьянов забил", — сказал Сурин.
Главный арбитр КХЛ о действиях Сурина перед голом «Локомотива»: «Обычное столкновение. Он не пытался нанести травму Миллеру, не делал умышленного действия».