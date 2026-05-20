Хоккей. Чемпионат мира
17:20
Австрия
:
Швейцария
Хоккей. Чемпионат мира
завершен
Венгрия
5
:
Великобритания
0
Хоккей. Чемпионат мира
завершен
Б
Словения
4
:
Словакия
5
Хоккей. КХЛ
завершен
Локомотив
4
:
Ак Барс
1
Хоккей. Чемпионат мира
завершен
Латвия
1
:
Австрия
3
Хоккей. Чемпионат мира
завершен
Италия
0
:
Норвегия
4
Горбенко о 5-м матче финала: «Локомотив» безупречно отработал 2-й период. Каждая смена состава была продуманной, без пожара. Об «Ак Барсе» этого не скажешь"

Экс-тренер «Ак Барса» и «Локомотива» Игорь Горбенко высказался о пятом матче финала плей-офф Кубка Гагарина между казанским и ярославским клубами.

Источник: Спортс‘’

«Локомотив» победил «Ак Барс» со счетом 4:1 и повел 3−2 в серии.

— Пятый матч при счете 2−2 — ключевой в сериях плей-офф и особенно в финалах?

— Да, при равенстве в серии пятая игра — очень серьезная. Она определяет того, кто будет приперт к стенке — и того, кто получает совсем рядом с Кубком и немного воздуха, и право на ошибку.

— За счет чего «Локомотив» это право заработал?

— Все решили мелочи — и второй период, когда при дальней скамейке цена даже мельчайшего эпизода становится еще выше. При дальней скамейке команда должна работать как часы, каждый сбой любой стрелки, даже секундной — наказывается.

«Локомотив» даже не отыграл, а отработал второй период безупречно. Нагрузка с защитников была снята, форварды доставляли шайбу глубоко в зону соперника, каждая смена состава была продуманной, без пожара.

Об «Ак Барсе» этого не скажешь. Форварды не дорабатывали, были длинные смены, на защитников Казани садились. Удаление за нарушение численного состава — это в такой ситуации не случайность. А показатель того, что команда работает под давлением, игроки перегружены, их заставляют ошибаться, в том числе на сменах.

Или еще деталь. Идет силовой прием — и у защитника «Ак Барса» слетает шлем. Он вынужден тут же смениться, чтобы избежать удаления, а кто-то из партнеров по обороне получает дополнительную нагрузку. Вроде бы мелочь — ты забыл затянуть шлем, но она сразу отражается не только на тебе, но и на всей команде, — сказал Горбенко.