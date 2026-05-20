Хоккей. Чемпионат мира
17:20
Австрия
:
Швейцария
Хоккей. Чемпионат мира
завершен
Венгрия
5
:
Великобритания
0
Хоккей. Чемпионат мира
завершен
Б
Словения
4
:
Словакия
5
Хоккей. КХЛ
завершен
Локомотив
4
:
Ак Барс
1
Хоккей. Чемпионат мира
завершен
Латвия
1
:
Австрия
3
Хоккей. Чемпионат мира
завершен
Италия
0
:
Норвегия
4
Байрон Фроуз: «Каждая игра плей-офф — эмоциональная, это то, ради чего мы играем. Это те матчи, в которых ты мечтаешь играть еще будучи ребенком»

Нападающий «Локомотива» Байрон Фроуз высказался о победе над «Ак Барсом» в пятой игре финала Кубка Гагарина (4:1, 3−2 в серии).

Источник: Спортс‘’

— Много изменений сегодня в составе, Георгий Иванов выбыл. Тяжело было перестраиваться?

— В плей-офф приходится проходить через взлеты и падения, иногда приходится терять игроков по ходу дела, но их заменяют другие ребята. Красковский, Волков, которые сегодня появились в составе, проделали отличную работу и не выглядели потерянными.

— Всего 2 броска в створ за первую половину первого периода. Почему так начали?

— Соперник много бросает, отсюда их заброшенные шайбы в четвертом матче, например. Мы должны быть готовы к такому.

— Что случилось в третьем периоде? Столько удалений.

— Не знаю, нам нужно действовать осторожнее. Может, эмоции, может, что-то еще. Причин может быть много.

— Чего ждете от шестой игры? Как справляться с эмоциями?

— Каждая игра плей-офф — эмоциональная, это то, ради чего мы играем, это те матчи, в которых ты мечтаешь играть еще будучи ребенком, — сказал Фроуз.