Байрон Фроуз: «Каждая игра плей-офф — эмоциональная, это то, ради чего мы играем. Это те матчи, в которых ты мечтаешь играть еще будучи ребенком»

— Много изменений сегодня в составе, Георгий Иванов выбыл. Тяжело было перестраиваться?
— В плей-офф приходится проходить через взлеты и падения, иногда приходится терять игроков по ходу дела, но их заменяют другие ребята. Красковский, Волков, которые сегодня появились в составе, проделали отличную работу и не выглядели потерянными.
— Всего 2 броска в створ за первую половину первого периода. Почему так начали?
— Соперник много бросает, отсюда их заброшенные шайбы в четвертом матче, например. Мы должны быть готовы к такому.
— Что случилось в третьем периоде? Столько удалений.
— Не знаю, нам нужно действовать осторожнее. Может, эмоции, может, что-то еще. Причин может быть много.
— Чего ждете от шестой игры? Как справляться с эмоциями?
— Каждая игра плей-офф — эмоциональная, это то, ради чего мы играем, это те матчи, в которых ты мечтаешь играть еще будучи ребенком, — сказал Фроуз.