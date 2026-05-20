37-летний словенец Тичар идет в группе лидеров гонки бомбардиров ЧМ-2026. Экс-игрок клубов КХЛ набрал 2+1 в матче со Словакией, сравняв счет на 59:29

Добавим, что Тичар сейчас выступает за итальянский клуб «Вал Пустерия» из лиги ICE (международная, большая часть команд представляет Австрию). В минувшем сезоне он стал вице-чемпионом в составе команды — 37 (14+23) очка в 47 играх в регулярке и 9 (6+3) баллов в 13 матчах в плей-офф.