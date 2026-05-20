Хоккей. Чемпионат мира
17:20
Австрия
:
Швейцария
Хоккей. Чемпионат мира
17:20
Чехия
:
Италия
Хоккей. Чемпионат мира
завершен
Венгрия
5
:
Великобритания
0
Хоккей. Чемпионат мира
завершен
Б
Словения
4
:
Словакия
5
Хоккей. КХЛ
завершен
Локомотив
4
:
Ак Барс
1
Хоккей. Чемпионат мира
завершен
Латвия
1
:
Австрия
3
Хоккей. Чемпионат мира
завершен
Италия
0
:
Норвегия
4
Макар пропустил несколько тренировок «Колорадо» после выхода в финал Запада. Его участие в 1-м матче серии с «Вегасом» под вопросом

Защитник «Колорадо» Кэйл Макар пропустил тренировку команды во вторник.

Он пропустил уже три занятия команды после ее выхода в финал Западной конференции. «Эвеланш» сыграют в нем с «Вегасом», первый матч серии состоится 20 мая (в ночь на 21 мая по московскому времени).

Главный тренер команды Джаред Беднар после тренировки так ответил на вопрос о том, есть ли опасения, что Макар не выйдет на первую игру: «Нет, пока нет».

Тем не менее, ожидается, что решение о его участии может быть принято непосредственно перед матчем.

Добавим, что защитник Сэм Малински и нападающий Арттури Лехконен, пропустившие две заключительные игры серии против «Миннесоты» (4−1), тренировались с полным контактом.