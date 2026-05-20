Макар пропустил несколько тренировок «Колорадо» после выхода в финал Запада. Его участие в 1-м матче серии с «Вегасом» под вопросом

Он пропустил уже три занятия команды после ее выхода в финал Западной конференции. «Эвеланш» сыграют в нем с «Вегасом», первый матч серии состоится 20 мая (в ночь на 21 мая по московскому времени).
Главный тренер команды Джаред Беднар после тренировки так ответил на вопрос о том, есть ли опасения, что Макар не выйдет на первую игру: «Нет, пока нет».
Тем не менее, ожидается, что решение о его участии может быть принято непосредственно перед матчем.
Добавим, что защитник Сэм Малински и нападающий Арттури Лехконен, пропустившие две заключительные игры серии против «Миннесоты» (4−1), тренировались с полным контактом.