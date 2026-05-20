Маккиннон о финале Запада с «Вегасом»: «Не могу представить, что серия окажется короткой. В “Колорадо” готовы к тому, что будет 7 игр. Сумеем как-то ограничить Айкела, надеюсь»

Первый матч состоится в Денвере 20 мая (по московскому времени — в ночь на 21 мая). В серии встретятся два предыдущих обладателя Кубка Стэнли с Запада. «Эвеланш» выиграли трофей в 2022 году, «Голден Найтс» — в 2023-м.
"Я просто не могу представить, что эта серия окажется короткой. Будет трудно, мы готовы к семи матчам.
Они выиграли Кубок Стэнли совсем недавно, через год после нас. У них много парней, которые знают, что для этого нужно.
У них есть Джек Айкел — один из лучших игроков в лиге, с ним будет сложно справиться. Он большой, сильный парень, универсал.
Нам предстоит командная работа, чтобы давать ему меньше свободного пространства. Но Джек все равно будет создавать моменты — уж очень он хорош. Надеюсь, мы сумеем его как-то ограничить", — сказал Маккиннон.