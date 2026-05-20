Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. Чемпионат мира
17:20
Австрия
:
Швейцария
Все коэффициенты
П1
35.00
X
14.00
П2
1.07
Хоккей. Чемпионат мира
17:20
Чехия
:
Италия
Все коэффициенты
П1
1.07
X
16.00
П2
45.00
Хоккей. Чемпионат мира
завершен
Венгрия
5
:
Великобритания
0
П1
X
П2
Хоккей. Чемпионат мира
завершен
Б
Словения
4
:
Словакия
5
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Локомотив
4
:
Ак Барс
1
П1
X
П2
Хоккей. Чемпионат мира
завершен
Латвия
1
:
Австрия
3
П1
X
П2
Хоккей. Чемпионат мира
завершен
Италия
0
:
Норвегия
4
П1
X
П2

Маккиннон о финале Запада с «Вегасом»: «Не могу представить, что серия окажется короткой. В “Колорадо” готовы к тому, что будет 7 игр. Сумеем как-то ограничить Айкела, надеюсь»

Форвард «Колорадо» Нэтан Маккиннон высказался о предстоящей серии с «Вегасом» в финале Западной конференции.

Первый матч состоится в Денвере 20 мая (по московскому времени — в ночь на 21 мая). В серии встретятся два предыдущих обладателя Кубка Стэнли с Запада. «Эвеланш» выиграли трофей в 2022 году, «Голден Найтс» — в 2023-м.

"Я просто не могу представить, что эта серия окажется короткой. Будет трудно, мы готовы к семи матчам.

Они выиграли Кубок Стэнли совсем недавно, через год после нас. У них много парней, которые знают, что для этого нужно.

У них есть Джек Айкел — один из лучших игроков в лиге, с ним будет сложно справиться. Он большой, сильный парень, универсал.

Нам предстоит командная работа, чтобы давать ему меньше свободного пространства. Но Джек все равно будет создавать моменты — уж очень он хорош. Надеюсь, мы сумеем его как-то ограничить", — сказал Маккиннон.