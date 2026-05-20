Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. Чемпионат мира
17:20
Австрия
:
Швейцария
Все коэффициенты
П1
35.00
X
16.00
П2
1.07
Хоккей. Чемпионат мира
17:20
Чехия
:
Италия
Все коэффициенты
П1
1.07
X
16.00
П2
46.00
Хоккей. Чемпионат мира
21:20
США
:
Германия
Все коэффициенты
П1
1.40
X
6.01
П2
7.08
Хоккей. Чемпионат мира
завершен
Венгрия
5
:
Великобритания
0
П1
X
П2
Хоккей. Чемпионат мира
завершен
Б
Словения
4
:
Словакия
5
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Локомотив
4
:
Ак Барс
1
П1
X
П2

Айкел о финале Запада против «Колорадо»: «Игра против Маккиннона станет для “Вегаса” серьезным испытанием. Он будет создавать нам проблемы»

Форвард «Вегаса» Джек Айкел высказался о предстоящей серии с «Колорадо» в финале Западной конференции.

Первый матч состоится в Денвере 20 мая (по московскому времени — в ночь на 21 мая). В серии встретятся два предыдущих обладателя Кубка Стэнли с Запада. «Эвеланш» выиграли трофей в 2022 году, «Голден Найтс» — в 2023-м.

"Игра против Маккиннона станет для нас серьезным испытанием. Он невероятный игрок. Нэтан будет создавать нам проблемы за счет своей скорости и умения создавать моменты, не снижая ее.

Мы должны быть готовы к этому. У него бойцовский характер, как известно. В плей-офф он показывает свою лучшую игру. Мы должны быть готовы к тому, чтобы сдерживать его, играть против него жестко и сделать все, что в наших силах.

Если говорить о серии в целом, то нужно извлекать пользу из накопленного ранее опыта. В обеих командах много игроков, которые провели множество важных матчей.

Будет борьба. Обычно побеждает та команда, которая лучше сыграла, хотя и не всегда. Когда ты оказываешься в ситуации, когда на кону стоит очень многое, способность отбросить весь внешний шум и сосредоточиться на хоккее — это очень важная часть успеха", — сказал Айкел.